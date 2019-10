En sejr for børnene: Halinspektørerne er tilbage

Takket være en sej kamp ved budgetforhandlingerne lykkedes det Venstre at genindføre halinspektører i Bellahøj-hallerne.

Af Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelse- og integrationsborgmester

Takket være en sej kamp ved budgetforhandlingerne lykkedes det Venstre at genindføre halinspektører i Bellahøj-hallerne.

Jeg har fået mange henvendelser fra bekymrede forældre, der ikke kunne forstå, hvorfor Alternativets kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde havde sparet halinspektørerne væk.

Borgmesteren sad på hænderne på trods adskillige historier om ballade, grove tilråb og chikane og et nødråb fra DGI København.

Som mor til tre aktive børn ved jeg, hvor uendeligt meget det betyder, at der er ro og tryghed om børns fritidsaktiviteter. Derfor var det også et kardinalpunkt for Venstre at få halinspektørerne tilbage. Over for os stod Franciska Rosenkilde, der mente, at en tilkaldevagt var nok. Det er en forældet og utilstrækkelig tilgang til tryghed. Vi er nødt til at håndtere problemerne, inden de eskalerer, og sikre at børn og frivillige trænere kan dyrke idræt i fred og ro.

Jeg er glad for, at halinspektørerne er tilbage, og tak til alle forældre i Brønshøj for at hjælpe med at rejse problemstillingen.