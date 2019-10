Et tryk på flaskeautomaten kan støtte Husum Boldklub

Panten går ubeskåret til Husum Boldklub. Foto: Presse

Med et enkelt tryk på flaskeautomaten kan kunder i føtex nu støtte lokale sundhedsinitiativer. Landet over har føtex indgået partnerskaber med lokale tiltag, initiativer og foreninger, der sikrer, at børn og unge kan være aktive i deres fritid. I føtex på Frederikssundsvej i Husum har man valgt at give mulighed for at støtte Husum Boldklub

Af Erik Fisker

Det sker ganske enkelt ved at trykke på den særlige donationsknap i stedet for den normale pantknap. Dermed går pantbeløbet ubeskåret til lokale aktiviteter. – I føtex arbejder vi for en sundere og bedre hverdag – vi tror på forebyggelse fremfor helbredelse. Derfor vil vi gerne bidrage til, at børn og unge kan være aktive i deres fritid, og her spiller lokale sundhedsinitiativer en afgørende rolle. Foruden vores støtte til lokale tiltag med særskilte donationer giver vi nu føtex-kunderne mulighed for at donere penge hurtigt og nemt, så det kommer lokale initiativer, foreninger eller klubber til gode, fortæller direktør i føtex, Thor Jørgensen.

Det er ikke nyt, at føtex giver plads til donationer på pantautomaterne. Men det er første gang, at donationerne i føtex vil være målrettet lokale initiativer i kundernes nærområder.

– Vi ved, at vores kunder gerne vil og ofte vælger at støtte med en donation på vores pantautomat. Og vi både håber og tror, at motivationen til at støtte vil være endnu større, når vores kunder konkret kan se, hvordan deres pantdonationer kommer den lokale forening, som de selv eller deres børn er engagerede i, til gode. Vi glæder os i hvert fald til at følge, hvor meget vi i fællesskab kan indsamle, slutter Thor Jørgensen.