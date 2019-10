Familievenlig uhygge til halloween

Årets gyserløb, der tidligere startede på Brønshøj Torv, går i år gennem hele Kulturhuset Pilegården. Foto: Michael O. S. Jørgensen

Det er nu 8. gang uhyggen breder sig til Halloween i 2700. I år sker det fredag d. 25. oktober kl. 16-19 og for andet år er uhyggen rykket 300 meter væk fra Brønshøj Torv til Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej 17

Af Erik Fisker

Her venter der de 5-99-årige en hårrejsende totaloplevelse til Halloween, når Pilegården i samarbejde med foreninger, frivillige, butikker og andre lokale kræfter byder på gyserløb, workshops og uhyggeligt god mad og drikke.

Målrettet til børnefamilier

Kulturhuset Pilegården og Rollespilsakademiet har et gyserløb klar, som inddrager hele kulturhuset og haven. Her gør rollespillere og udklædte frivillige deres bedste for at skræmme deltagerne undervejs. De ligger på lur i buske, gemmer sig rundt om hjørner og hopper frem, når publikum kommer tæt på. Gyserløbet er målrettet børnefamilier, og der bliver skruet op for uhyggen i løbet af aftenen. Kl. 16.30-17.30 er der gyserløb for de 5-10-årige og kl. 17.30-19.00 skal man være over 10 år. For de yngste er der uhyggelig ansigtsmaling allerede fra kl. 16, ligesom der er græskarudskæring og snobrød, der skal bages over bålet hos FDF spejderne og B21B. Kl. 17.00 kigger Palle Pirat og Lisbeth syngesild forbi og underholder.

Brønshøj Kirkes pigekor sørger for kage, kakao og kaffe, Rotary sælger øl, sodavand og vin og Den lille gode slagter tænder op i grillen. Fritidshjemmet Blå Tårn sørger for den uhyggelige udsmykning af haven og COOP deler lidt ud til børnene (først til mølle).

Hvis man tør, så er det med andre ord en god ide at kigge forbi til lidt gys og gru på Brønshøjvej 17. Som deltager er man naturligvis også mere end velkommen til selv at hoppe i sin mest skræmmende udklædning.

Program:

Kl. 16.30-17.30: Gyserløb for 5-10 år

Kl. 17.00: Koncert med Palle Pirat og Lisbeth Syngesild

Kl. 17.30-19.00: Gyserløb for + 10 år

Kl. 18.00: Opvisning af CPH dans

Hele aftenen: Græskarudskæring, snobrød, mad og drikke.

Der er fri entre.

Arrangementet er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.