FerieCamp i efterårsferien

Unge i Brønshøj og Husum vil få chancen for at komme i bevægelse

Af Jan Løfberg

– På efterårets FerieCamps i Brønshøj og Husum er det et fælles mål at få børn og unge til at bevæge sig mere. Vigtigt initiativ, siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde.

I efterårsferien kan børn og unge i alderen 6-14 år i Brønshøj, Husum og Tingbjerg møde de lokale foreninger, når de åbner dørene op til nogle sjove dage med gratis aktiviteter og fuld skrue på bevægelse under FerieCamp. Københavns Kommune har denne gang indgået et tæt partnerskab med tre motiverede foreninger.

Det glæder Franciska Rosenkilde: – Bevægelse og bevægelse i fællesskab er vigtigt for vores trivsel. Og her tilbyder foreningerne nogle virkelig gode muligheder. Når ikke alle børn automatisk eller som det naturligste i verden sendes til fodbold eller musik, er FerieCamps en fin mulighed. Sammen med andre lærer vi meget om os selv. Samtidig er foreningslivet er ofte med til at danne os som hele mennesker.

Tre af bydelens populære foreninger – Brønshøj Boldklub, Hovedstadens Svømmeklub og IF Stadion – er gået sammen i et partnerskab og åbner på skift dørene op for alle børn, som har lyst til at prøve kræfter med foreningernes aktiviteter. De vil sammen styrke børn og forældres kendskab til et aktivt fritidsliv i deres foreninger.

Mandag den 14. oktober kan alle børn fra 6-14 år gratis komme på rundtur til de tre foreninger, hvor de på skift kan prøve kræfter med fodbold, svømning og håndbold. Resten af ugens program med foreningerne kan findes på feriecamp.kk.dk

Hovedstadens Svømmeklub (HSK)har siden 2013 samarbejdet med FerieCamp og tilbudt børn og unge i Brønshøj/Husum svømmeundervisning tilpasset målgruppen i Tingbjerg Skolesvømmehal, hvor HSK i forvejen tilbyder svømmeundervisning.

Projektkoordinator for HSK’s sociale indsats, Thea Meyer Andersen, siger: – Vi mener, at vores indsats med FerieCamp – sammen med andre lokale foreninger – er med til at sikre, at børn og unge får gode og sunde fritidsinteresser samt en indgang til foreningslivet. De ældste deltagere på FerieCamp er blevet tilbudt en hjælpetræneruddannelse i HSK som giver mulighed for et fritidsjob i en ung alder. Alle dele, mener vi, kan danne fundamentet for en sund livsstil, en varig tilknytning til foreningslivet og potentielt også til arbejdsmarkedet.

Når efterårsferiens FerieCamp er færdig, kan børn gratis komme til prøvetræning i alle tre foreninger.

FAKTA

FerieCamp er Københavns Kommunes aktivitetstilbud i skoleferierne til børn og unge i alderen 6-17 år.

FerieCamp i efterårsferien foregår fra den 14.-18. oktober.

Det koster ikke noget at deltage og kræver ikke tilmelding (medmindre andet står ved aktiviteten).

Find mere information og se programmerne på www.feriecamp.kk.dk