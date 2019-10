Fup eller fakta?

På den ellers fredelige og hyggelige villavej Brovænget i Husum er der på en lygtepæl opsat to videokameraer, hvor det ene peger langs med Brovænget og det andet peger direkte mod et hus på vejen.

Af Erik Fisker

På den ellers fredelige og hyggelige villavej Brovænget i Husum er der på en lygtepæl opsat to videokameraer, hvor det ene peger langs med Brovænget og det andet peger direkte mod et hus på vejen. Hvorvidt der er tale om en reel overvågning, eller om de opsatte kameraer er attrapper uden anden teknisk funktion end røde blinkende lamper, er usagt.

Er der tale om fup, kan årsagen til opsætningen af kameraerne måske være af præventiv karakter eller for at bidrage til den aktuelle debat om videoovervågning – eller for at skabe lidt ”sjov” i kvarteret. Er der tale om fakta, er det en klar overtrædelse af de regler, der gælder og blandt andet forbyder private at overvåge områder, hvor der er almindelig adgang.