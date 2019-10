Gratis underholdning i efterårsferien

Frøken Frikas Fortælletivoli leveres af Teater Sammensurium. Foto: Privat.

Mange tilbud for de små på Husum Bibliotek

Af Jan Løfberg

Børnene behøver ikke at kede sig i efterårsferien. Husum Bibliotek tilbyder masser af gratis underholdning for de små – lige fra at bygge Lego Starwars-figurer til tegneundervisning i japanske Manga-figurer, yoga og fortællinger, teater og meget mere. Du kan hente det trykte efterårs-/vinterprogram på Husum Bibliotek eller læse det på hjemmesiden: bibliotek.kk.dk/bibliotek/husum/arrangementer.

Læs hele programmet for efterårsferien her og se, hvordan du tilmelder dig til de enkelte events og forestillinger:

Lørdag 12/10 og lørdag 19/10 kl. 11-13. Lego Starwars. Kom og saml din egen Lego-starwarsfigur og tag den med hjem. For børn 5-10 år. Gratis uden tilmelding.

Mandag 14/10 kl. 10.30-11.15 Frøken Frikas Fortælletivoli. Teater Sammensurium skaber sammen med børnene en magisk fortælling. Gratis billetter via hjemmesiden.

Onsdag 16/10 kl. 10.30-11.15 Yoga og fortællinger. Yogalærer Arenze fortæller og instruerer forældre og børn 5-9 år. Gratis billetter via hjemmesiden.

Onsdag 16/10 kl. 12- 5. Manga tegneworkshop. For piger og drenge 5-12 år, der elsker at tegne. Gratis – tilmeld dig på: huarrangement@kff.kk.dk.

Lørdag 19/10 kl. 11-11.45. Mis med de blå øjne med Comedievognens Teater over børnebogsklassikeren fra 1949. Gratis billetter via hjemmesiden.

Alle arrangementer foregår i arrangementslokalet på 2. sal på Husum Bibliotek.