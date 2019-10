Grønne glæder og sorte udsigter

Det store klimasamarbejde mellem mange af verdens storbyer, C40, har netop holdt klimamøde i København.

Af John Steen Johansen

John Steen Johansen, Ved Bellahøj Syd 23 B

Det store klimasamarbejde mellem mange af verdens storbyer, C40, har netop holdt klimamøde i København.

Flere overskrifter udnævner København til klimaduks.

Der er mange interessante klimainitiativer på vej. Nogle af de mange storbyer med knap så grøn praksis som København kan måske hente inspiration i vindkraft, varmeforsyning, cykelkultur og andre store temaer i København.

Men det er vigtigt at huske på, at borgerinddragelse er en forudsætning for at det lokale demokrati fungerer og den lokale borgerinddragelse er forudsætningen for at mange grønne dagsordener kan gennemføres.

Overborgmester Frank Jensen sidder i styregruppen i C40, det globale netværk for store byer, der arbejder for at fremme fælles klimainitiativer.

Mange borgere har gennem årene fulgt politikernes opfordringer og engageret sig i by- og områdefornyelse rundt omkring i byen. Og gør det igen i forbindelse med den kommuneplan for 2019, der for tiden er i høring under overskriften Verdensby med ansvar.

Derfor er det også vigtigt at huske på, at Københavns kommune med affredning af fredede områder og friarealer som den sydlige del af Amager Fælled, Fiskerihavnen i Sydhavnen, den vestlige del af Kalvebod Fælled og Bellahøjmarken har startet en bekymrende udvikling.

Det ser desværre ud til at politikerne foretrækker at haste beslutninger med vidtrækkende konsekvenser for enestående fredelige miljøer og friarealer igennem. Bellahøjmarken er med affredningen på vej til at blive helårscamping.

Fastholdelsen af den støjende og forurenende Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj midt i en af Brønshøjs grønne lunger er heller ikke ligefrem visionært for en Verdensby med ansvar for miljø og mennesker.

De mange borgere, der har fulgt opfordringen om at involvere sig demokratisk i byens udvikling, også med hensyn til grønne dagsordener, kan med god ret opfordre politikerne til selv at overholde demokratiske spilleregler og seriøst inddrage borgerne i drøftelser om udvikling af fredede arealer.

Verdensby med ansvar. Det lyder godt, men det forpligter. Også demokratisk.

Med grønne håb og hilsener.