Grundejerforening med parkeringsproblemer

En del pendlere parkerer på de mindre private fællesveje omkring Husum Station

Af Erik Fisker

En del pendlere parkerer på de mindre private fællesveje omkring Husum Station, og det har fået en lokal grundejerforening til at rette henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune for at gøre opmærksom på at dette er til gene for både beboere og renovation samt de integrerede institutioner, som ligger langs Vestvolden.

Det kommunale Center for Parkering skriver i et svar på henvendelsen, at der i øjeblikket ikke er konkrete planer om at etablere parkeringszone med timerestriktion ved Husum Station, som det fx er tilfældet ved Vanløse Station. Det oplyses også, at etablering af en sådan zone vil kræve politisk opbakning.

Grundejerforeningen har derfor nu henvendt sig til Brønshøj-Husum Lokaludvalg og bedt om hjælp til at få en dialog med Københavns Kommune, så beboerne igen får mulighed for at parkere på egne veje.