Hjælp til præstationskulturens unge piger

To frivillige hos EmpowR Brønshøj, Rebecca Bottos og Emilie Svanholm. Foto: GirlTalk

Nu får unge piger i Brønshøj-Husum igen mulighed for at deltage i gratis pigegrupper

Af Erik Fisker

Organisationen GirlTalk og Københavns Kommune starter nu igen de gratis samtalegrupper for unge piger i 7.-9. klasse. Formålet er at styrke pigernes selvværd og selvtillid, give dem konkrete værktøjer til at håndtere det store pres de udsættes for og give dem mulighed for at møde andre piger og sætte ord på noget af al det der ellers ofte forbliver usagt.

– I GirlTalk er vi rigtig glade for, at vi nu igen starter et forløb i Brønshøj-Husum. EmpowR er et pigefællesskab – hvor piger lytter og lærer om sig selv og hinanden. Vi fik så fin feedback fra deltagerne sidst, der alle var positive omkring deres deltagelse i EmpowR, udtaler Sanne Lindberg Gylling, projektleder i GirlTalk.

Sjovt og trygt fællesskab

EmpowR er en pigegruppe, der ledes af to frivillige fra GirlTalk. I EmpowR er der hver gang et emne, øvelser, hygge, sjov og snacks. EmpowR er et forløb på ti uger, hvor pigerne mødes en gang om ugen i 2 timer. Her er pigerne selv med til at bestemme, hvilke emner de godt kunne tænke sig at snakke om – det kan fx være følelser, tanker, selvværd, selvtillid, identitet, venner, familie og fremtid.

Pigerne som er med i EmpowR er helt almindelige piger i udskolingen som også har lyst til at være med i en pigegruppe.

De to gruppeledere er frivillige fra Girltalk, som er vant til at snakke og være sammen med piger på den alder. De gør EmpowR til et trygt og sjovt pigefællesskab – og det er de frivillige sammen med pigerne i gruppen der gør EmpowR til et særligt sted at være, siger Sanne Lindberg Gylling.

– Her skaber de frivillige et trygt og rart frirum, hvor pigerne kan tale om pigeting. Det frivillige arbejde har en positiv betydning for de piger, der er med og vores erfaringer viser bl.a. at de deltagende piger vokser som mennesker, får styrket deres selvtillid og får konkrete redskaber til at håndtere forskellige udfordringer de konkret står i og på sigt, tilføjer hun.