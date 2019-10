Hvem bliver Årets Idrætsforening 2019?

Jagten på Årets Idrætsforening er traditionen tro sat i gang

Af Redaktionen, redigeret

Igen i år er der 25.000 kroner på højkant til den forening, der i særlig grad går forrest og bidrager til et attraktivt københavnsk idrætsliv. Fristen for at foreslå kandidater til prisen er fredag den 1. november 2019.

Kender du en idrætsforening, der gør en indsats ud over det sædvanlige, bidrager ekstra til lokalmiljøet og sammenholdet eller skaber nye initiativer? Så er det nu, du kan indstille den i kapløbet om at blive dette års idrætsforening, hedder det i en pressemeddelelse fra Københavns kommune.

”Idrætsforeningerne er en vigtig del af vores kulturliv. Den indsats som foreningerne og de frivillige yder for københavnere hver eneste dag er helt uvurderlig. Frivillighed, demokratisk dannelse, glæden ved bevægelse og venskaber blomstrer her, og det skal vi hylde. Derfor glæder jeg mig meget til at uddele prisen til Årets Idrætsforening”, siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å).

Alle kan indsende deres begrundede forslag og gode argumenter for, hvorfor netop denne idrætsforening er noget helt særligt. Der kan eksempelvis være et særligt godt sammenhold, nye spændende tiltag, flere nye medlemmer eller noget helt fjerde.

Dommerkomitéen består af medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget samt repræsentanter for de københavnske idrætsforbund. Prisen, der i år uddeles for 16. gang, overrækkes til vinderforeningen den 28. november 2019.

FAKTA

De seneste fem års vindere af prisen

2018: Copenhagen Floorball Club

2017: Nørrebro United

2016: Boldklubben Skjold

2015: Østerbro Idrætsforening

2014: KIFU, Københavns Idrætsforening for Udviklingshæmmede

• Der er ansøgningsfrist den 1. november 2019.

• Du kan sende din indstilling til idraet@kk.dk med ”Årets Idrætsforening 2019”

i emnefeltet.

• Kåringen af vinderen finder sted den 28. november 2019, hvor kultur- og

fritidsborgmester Franciska Rosenkilde overrækker prisen.

• Dommerkomitéen består af repræsentanter fra DGI Storkøbenhavn,

Danmarks Idrætsforbund og Firmaidræt Storkøbenhavn.