Jazz i Kulturhuset Pilegården

Af Erik Fisker

Den lokale jazzklub i Brønshøj afholder Søndags MATINÉ den 20. oktober, kl. 14 med Leonardo’s Trio med Leonardo på saxofoner, Hans Knudsen på piano og Thomas Obenhausen på bas og sousaphone. De tre musikere formår altid at skabe en intens og medrivende stemning med et mix af New Orleans Jazz, Jump og Blues af meget høj kvalitet.

Arrangementet afholdes i Pilegårdens Café. Musikken begynder kl. 14 og slutter kl. 16. Billetter kan købes ved indgangen.

Det vil være muligt at bestille smørrebrød i Caféen kl. 13, men kun ved forudbestilling. Bestilling på tlf. 39653149, senest onsdag den 16. oktober kl. 12. Arrangementet er støttet af Københavns Musikudvalg