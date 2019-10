Julehjælp til børnefamilier

De fleste, men ikke alle, ser frem til højtidens hygge og nærvær. Foto: colourbox

Mødrehjælpen har åbnet for ansøgninger til den landsdækkende julehjælp

Af Erik Fisker

Frem til den 12. december kan man søge Mødrehjælpens julehjælp. Julehjælpen bringer hvert år håb og glæde i tusindvis af danske hjem, og igen i år rækker Mødrehjælpen ud til familier der slås med sociale og sundhedsmæssige udfordringer, og som samtidig har en meget stram økonomi. Hjælpen består af et kontant beløb og et tilbud om rådgivning fra Mødrehjælpens socialrådgivere og en invitation til fællesskab og juleaktiviteter i Mødrehjælpens lokalforeninger.

Sidste år søgte mere end 8000 forældre om Mødrehjælpens julehjælp. Behovet for julehjælpen var størst i Region Hovedstaden, hvor der blev søgt om hjælp til at give i alt 4.183 børn i 2.271 familier en god jul.

Støtte og aktiviteter

En af de forældre i Region Hovedstaden, som modtog julehjælpen sidste år, er 32-årige Louise. Hun er mor til to drenge på 3 og 4 år og fortæller:

– Mødrehjælpens julehjælp lettede ikke kun på min økonomi, men også på mit overskud. Hjemme hos os handler det ikke om store gaver, men om oplevelser og nærvær. Julehjælpen gjorde blandt andet, at vi havde råd til at komme rundt og besøge venner og familie til julehygge – ligesom de fleste andre familier gør i julen, siger hun.

– Det er hårdt for familierne, når der ikke er råd til at holde jul. Det er både stressende og skuffende ikke at kunne fejre julen på lige fod med andre, eller at kunne dele den med sine nærmeste. Det er en stor belastning især for børnene, og derfor er vi glade for at kunne uddele julehjælpen igen i år, siger direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen.

Foruden økonomisk julehjælp tilbyder Mødrehjælpens 39 lokalforeninger forskellige juleaktiviteter såsom juletræsfester, fælles julebagning, udflugter og meget andet.

For at få julehjælp fra Mødrehjælpen skal man have en trængt økonomi og have været igennem en social hændelse indenfor det seneste år, der gør det særligt vanskeligt at yde omsorg for sine børn.