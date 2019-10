Læs en god bog i efterårsferien – her er Top 5!

Foto: Colourbox.

Om lidt er det efterårsferie for de fleste københavnere. Københavns Biblioteker elsker læsere og derfor har man lavet et par top ti lister til voksne og børn, som kan inspirere til læsning i den forestående ferie.

Af Henrik Hvillum

Efterårsferien står for døren for mange børn og voksne, og derfor er der nu en oplagt mulighed for at få læst nogle bøger. Københavns Biblioteker har valgt et udpluk, der passer fint til sommerhuset, kufferten eller iPad’en. Bøgerne kan frit lånes og reserveres på Københavns Biblioteker. De fleste titler kan også frit downloades på eReolen.

Top 5 – Voksne:

10 gode voksenbøger for enhver smag. Vi anbefaler både bøger med humor og bid, tankevækkende bøger, spændende og foruroligende bøger og dystopisk sci-fi.

”Efterår” af Ali Smith, Gyldendal

”Efter solen” af Jonas Eika, Basilisk

”Solens kerne” af Johanna Sinisalo, Jensen & Dalgaard

”Døgnkioskmennesket” af Sayaka Murata, Grif

”Hver dag starter det forfra” af Line Kjeldsen Jensen, Fredag.

Top 5 – Børn:

10 bøger til læsning i efterårsferien for hele familien. I disse bøger er der masser af hekse, trolde og sære væsner – der er både hyggelig og uhyggelig uhygge og en et par klassikere fra mors og fars barndom.

”Grumlingen” af Benji Davies, Carlsen

”Fikkedik & Falderina: hekserim” af Marianne Iben Hansen, Gyldendal

”Hvor blev Benny af?” af Bette Westera, Lamberth

”Troldepus i skoven – og andre historier” af Dines Skafte Jespersen, Høst

”Monstret i natten” af Mats Strandberg, Alvilda.

Bøgerne kan frit lånes, reserveres eller downloades på Københavns Biblioteker og eReolen.