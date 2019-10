Lokalt legetøj bytter hænder

Foto: colourbox

Kulturhuset Pilegården åbner dørene til børnenes store indendørs loppemarked på søndag

Af Erik Fisker

Der er tæt på udsolgt at stadepladser til børnenes loppemarked i Pilegården søndag den 3. november, kl. 11-15 og for de besøgende betyder det, at der bliver i omegnen af 50 stadepladser at gå på jagt iblandt. Loppemarkedet er dedikeret børnene og alt det gode tøj og legetøj, som fortjener at gøre nye små ejere glade. Hele Kulturhuset Pilegårdens 1. sal bliver pakket med ting og sager fra bydelens børneværelser og der er fri entré.

Bytteboden åbner

Den cirkulære økonomi trives også godt lige udenfor børnenes loppemarked. Her kan de besøgende nemlig se frugten af flere måneders arbejde med at stykke vinduer, døre og lignende doneret af bydelens borgere sammen til en mobil byttebod på. Den har fået navnet ”Bytteriet”, og vil byde på skiftende aktuelle byttetemaer i løbet af året.

Det første der bliver byttet er legetøj, så skulle et par at de små stadeholdere på børnenes loppemarked ikke få solgt alt deres aflagte legetøj, så er der gode chancer for at bytte sig til noget nyt brugt. Alle er velkomne til at tage brugt legetøj med under armen og donere det til bytteriet.