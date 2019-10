Lyt til beboerne og stop forurenende grand prix i Bellahøj

Af teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen

Hvert år drager tusindvis af mennesker mod Bellahøj for at se Copenhagen Historic Grand Prix i Bellahøj. Og det kan sikkert være en spændende oplevelse for tilskuerne at se de mange historiske biler blive sluppet løs på banen, men for de lokale beboere har det udviklet sig til en årlig tilbagevendende weekend fyldt med støj, spærrede veje og ikke mindst øget luftforurening.

For faktum er, at det altid vil have en effekt på de lokale, når et arrangement som dette får tilladelse i en tætbefolket by som København – uanset hvor mange forholdsregler arrangøren tager. Og i år fik vi så dokumenteret det. Luftforureningen, som motorløbet medfører, kan være sundhedsskadelig for beboerne i en sådan grad, at personer med sarte luftveje kan få vejrtrækningsproblemer og astmaanfald af at opholde sig i området.

Det vurderer professor Peter Loft fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Et klart bevis på at det ikke giver mening at arrangere motorsportsløb i København.

Det er på tide, at de politikere, der hvert år giver tilladelse til arrangementet, begynder at lytte til beboernes meget forståelige frustrationer. Enhedslisten har altid stemt imod, at løbet skal afholdes i Bellahøj. Nu håber jeg, at de resterende partier på rådhuset kan se hvorfor, og at de vil genoverveje deres beslutninger.