Martin Lidegaard på Nørre G

Martin Lidegaard talte om klimapolitik. Foto: Carol Munkers

Folketingsmedlem og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard besøgte tirsdag i sidste uge Nørre Gymnasium til en snak om klimapolitik. Deltagerne var både en klasse fra den danske studenterlinje og elever fra den internationale IB. Derudover deltog en gruppe indiske udvekslingselever og deres to lærere fra Mumbai i Indien, og arrangementet foregik derfor på engelsk

Af Erik Fisker

Ud fra sine erfaringer gennem 20 år i klimapolitik både i og uden for Danmark gav Martin Lidegaard tre, som han selv sagde det, banale råd til at imødegå de nødvendige ændringer i en hastigt forandrende verden:

1. Forandring kommer fra bunden, så undervurder ikke din egen betydning!

2. Indse vigtigheden af, at EU skal og kan stå sammen som en enhed og føre an.

3. Håb og samarbejde skaber forandring, snarere end frygt og krav.

Der blev også tid til spørgsmål og kommentarer både fra de danske og indiske elever. De kom ind på flere ting fra affaldshåndtering og genanvendelse til biler og hans egne tiltag for at afhjælpe klimaproblemerne.