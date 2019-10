Nulløsning på Tingbjerg Ground

Brønshøjs Aleksandar Lazarevic i kamp om bolden. Foto: Christian Haslund/Brønshøj Boldklub

Trods gode chancer til begge hold sluttede lørdagens 2.divisionskamp mellem Brønshøj og Holdbæk på Tingbjerg Ground uden scoringer

Af Redaktionen, redigeret

Gæsterne var bedst i første halvleg, mens værterne dominerede i anden, ifølge Christian Haslund, Brønshøj Boldklubs udsendte medarbejder.

Første chance faldt allerede efter seks minutter spil, da et hovedstød fra Holbæks Rasmus Suhr Petersen ramte overliggeren. Efter en halv time måtte Brønshøj-keeper Oliver Korch diske op med en flot dobbeltredning på forsøg fra både Mads Bobjerg og Mikkel Jensen.

I anden halvleg kom Brønshøj bedre frem ad banen. Frederik Emil Andersen svingede højrebenet, men Holdbæk-målmand Mikkel Kvist leverede en mesterlig redning i Schmeichel-klassen, så stillingen stadig var 0-0.

Den største chance i kampen tilfaldt Brønshøj, da der manglede lidt over 20 minutter. En lang bold fra forsvaret udviklede sig til en friløber til Simon Richter, som dog blev fældet af Kristian Paris, som efterfølgende fik rødt kort af kampens dommer Allan Staal for ”nødbremsen”.

På det efterfølgende frispark ramte Nicolai Clausen overliggeren, og med en mand i overtal havde ”Hvepsene” alt spil i den resterende del af kampen. Men ind ville bolden ikke, trods det massive pres, og ved dommer Allan Staals slutfløjt kunne man dermed konstatere, at de sort/gule nu ikke har formået at få bolde i mål i de seneste to kampe efter nederlaget på 0-2 til FA2000 i sidste weekend.

Samtidig betød pointtabet, at man nu indtager fjerdepladsen i 2.division Øst.

Næste opgave er for Brønshøjs vedkommende en udekamp mod Hillerød lørdag 19/10 kl.10.

FAKTA

Brønshøj – Holbæk: 0-0 (0-0)

Opstilling – Brønshøj:

Oliver Korch – Lars Emil Juel Andersen, Jamil Fearrington, Jeffrey Ofori, Nicolai Clausen (72. Kevin Bechmann Timm) – Frederik Emil Andersen, Lucas Petersen, Jonas Magnussen, Simon Richter – Mads Rønne, Aleksandar Lazarevic

Opstilling – Holbæk:

Mikkel Kvist – Gustav Gjøg, Emil Bjørn, Ferdinand Bangsgaard, Malte Sjørslev (87. Jonathan Kjær), Rasmus Suhr Petersen (67. Jonas Bengtsson), Mikkel Jensen (77. Lukas Dahl), Sebastian Johansen, Triston Hall, Mads Bobjerg Larsen, Kristian Paris

Advarsler:

Brønshøj: Ingen

Holbæk: Triston Hall (51.) og Mikkel Kvist (90.)

Udvisninger:

Brønshøj: Ingen

Holbæk: Kristian Paris (68.)

Tilskuere: 415

Dommer: Allan Staal