Ny chef for Kultur Nord

Den 1. november starter Niels E. Bjerrum som ny bydelschef for Kultur Nord, hvor han afløser Jan Lindboe

Af Erik Fisker

Niels E. Bjerrum kommer fra en stilling som administrationschef på Det Kongelige Teater, og har siden 2013 siddet i Københavns Borgerrepræsentation. Nu skifter han taburetten på Rådhuset ud med institutionerne i Kultur Nord, der omfatter alle biblioteker, kulturhuse og idrætsanlæg på Nørrebro, Brønshøj-Husum og Bispebjerg NV. Niels E. Bjerrum får en fast arbejdsplads i Nørrebrohallen, men cyklen bliver hans bedste ven, så han hurtigt og nemt kan komme rundt i hele bydelen og tilslutte Pc’en på alle Kultur N’s adresser.

Kulturen som omdrejningspunkt

Både som frivillige og professionel, har Niels i mange år haft kulturen som omdrejningspunkt, der spænder blandt andet fra Roskilde Festival til Det Kongelige Teater.

– Det finkulturelle og mere folkelige er hinandens forudsætninger, fremhæver Niels, og peger på at en af hans største succeser fra hans tid som administrationschef på Det Kongelige Teater var, da han fik Johnny Madsen på programmet i både Operaen og på Gamle Scene.

Niels er både uddannet cand.scient. pol. (statskundskab) og cand.mag. i historie, og kombinationen af de to uddannelser har tidligere bragt Niels forbi stillinger som gymnasielærer og ansat i Finansministeriet, Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening.

Igennem sit mangeårige virke som politiker på Københavns Rådhus har Niels varetaget forskellige bestyrelsesposter for kommunen, bl.a. som medlem af bestyrelsen i Trafikselskabet Movia, Pædagogernes Pensionskasse og senest som næstformand i bestyrelsen for HOFOR. Om sit farvel til politik siger Niels:

– Det har været et kæmpe privilegium igennem 6 år at kæmpe for københavnerne og vores fantastiske hovedstad som politiker, og nu starter et nyt kapitel for mig som embedsmand, hvor jeg sammen med byens foreninger og borgere skal bruge alt min viden om og kærlighed til København i arbejdet for et kultur- og fritidsliv, der er en hovedstad værdigt. Det glæder jeg mig ufatteligt meget til, da vi med en stærk kultur- og fritidspolitik kan skabe fællesskab, sammenhængskraft og tilhørsforhold i alle dele af samfundet – en meget vigtig og spændende opgave jeg skal løfte som kulturchef i Kultur Nord, slutter Niels.

Niels E. Bjerrum er 40 år og bor på Amager med sin kone og 2 børn. Han spiller selv musik og sejler, og til sommer hvor Roskilde Festival kan fejre sit 50 års jubilæum deltager Niels naturligvis også, og her kan han i sin gamle fødeby notere sit festivalår nummer 31 i træk, siden debuten i 1990.