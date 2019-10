Ny sekretær for Lokaludvalget

Camilla Stolt Nielsen, ny sekretær for Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Foto: ef

38-årige Camilla Stolt Nielsen bliver ny lokaludvalgssekretær i Brønshøj-Husum

Af Erik Fisker

Den centrale post som lokaludvalgssekretær for Brønshøj-Husum Lokaludvalg besættes fra 4. november af Camilla Stolt Nielsen, der selv bor i Brønshøj. Hun bliver således også leder af lokaludvalgets sekretariat, der består af fire medarbejdere og har kontor på EnergiCenter Voldparken. Hun afløser Kathrine Collin Hagan, der de sidste ti år har været en højt værdsat lokaludvalgssekretær, der har været involveret i utallige forhold, der har haft betydning for bydelen.

En sammenhængende og levende bydel

Camilla Stolt Nielsen er uddannet socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde. Hun kommer fra en stilling som områdekonsulent i Kræftens Bekæmpelse, hvor hun især har været beskæftiget med at understøtte arbejdet blandt frivillige. – Jeg har også selv været med i frivilligt arbejde inden for det sociale område og rådgivning, og gennem mit arbejde i Kræftens bekæmpelse er jeg også vant til at arbejde med frivillige og rammerne for frivilligt arbejde, siger Camilla Stolt Nielsen.

– Der er flere grunde til, at jeg har søgt stillingen i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. For det første bor jeg selv i bydelen, og så synes jeg det er en spændende udfordring, hvor jeg kan bruge min uddannelse og erfaring til at understøtte arbejdet i Lokaludvalget, siger Camilla Stolt Nielsen.

– Jeg vil også gerne bidrage til at skabe sammenhæng og liv i vores bydel og har også personligt stor glæde af de mange aktiviteter, der støttes eller igangsættes af Lokaludvalget, fx 2700Kulturdag og Jul i Vandtårnet, slutter Camilla Stolt Nielsen, der glæder sig til at starte og møde medlemmerne i Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Kommunalt udvalg

23 medlemmer

5 fagudvalg – åbne for alle

Skal høres om kommunale planer/forslag vedr. bydelen

Administrerer pulje til lokale aktiviteter