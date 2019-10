ONE DOLLAR MAN

Af Redaktionen, redigeret

ONE DOLLAR MAN er den glemte historie om cykelsmeden William S. Knudsen(1879-1948), der udvandrede med immigrantskib fra København i 1900 med 30 dollars på lommen.

Han kæmpede sig op fra bunden af det amerikanske samfund og blev en af USAs største og bedst betalte erhvervsfolk, inden han blev hentet til Washington DC for at hjælpe præsidenten.

William S. Knudsen havde et usædvanligt talent for at organisere mænd og maskiner.

I Washington blev han en nøglefigur under krigen, hvor han som trestjernet general var med til at vende de allieredes krigsheld i kampen mod Hitler og japanerne.

Foredragsholder Ole Sønnichsen er journalist, forfatter og Folagschef i Storyhouse, har skrevet bogen om den utrolige historie om William S. Knudsen i bogen ”One Dollar Man”, som udkom i februar 2019.

Hør historien om danskerne, der ændrede anden verdenskrig mandag d. 21/10 kl. 19 på Brønshøj Bibliotek. Billetten koster 50 kr.