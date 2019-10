Pilegården bugner af børnetilbud i ferien

Kim Fupz Aakesons ”Verdens rigeste tosse” forvandles til et teaterstykke i løbet af efterårsferien. Foto: Comedievognen

Der er både græshoppesalsa, fantasifuldt børneteater og et bjerg af ting at gå på opdagelse i løbet af efterårsferien

Af Redaktionen, redigeret

Der er gode anledninger til at tage børnene med på en tur forbi Brønshøj Bibliotek, Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Vandtårn i løbet af efterårsferien. Her venter der gode oplevelser i børnehøjde.

Verdens rigeste tosse

Fredag d. 18. okt. kl. 13 byder Kulturhuset Pilegården på en eventyrlig historie om den gode fe og tossen på bænken, skrevet af Kim Fupz Aakeson og opført af Comedievognen. Når en fe falder ned fra himlen, kan der ske lidt af hvert. Der kan ske det, at en tosse, der bor på en bænk i byens park, bliver meget rig på en enkelt nat. Der er fri entré til stykket, som er for de 4-9-årige.

Græshoppesalsa

Onsdag den 16. oktober 2019 kl. 10 kan man forkæle de små med en gratis musikhistorie på Brønshøj Bibliotek om den lille græshoppe Grethe, der elsker at hoppe, og har ikke tid til at sidde stille og lytte til det, de voksne græshopper vil lære hende om den store verden udenfor. En historie for børn mellem 4 og 9 år og deres voksne.

Bjerget for børn

Et bjerg af ting tårner sig op i den aktuelle udstilling i Brønshøj Vandtårn, som netop er åbnet. Kunstneren Seimi Nørregaard står bag den 10 meter høje kunstinstallation Bjerget, som funkler lysende og indbydende i den enorme grå betonbygning på toppen af København. Aflagte lagner og dynebetræk tegner konturen af et bjerg og indeni snor gangene sig og små huler opstår undervejs ind mod den knitrende, mørke midte.

I efterårsferien kan man gå på opdagelse i Bjerget og samtidig opleve en performance af Seimi Nørregaard og Nina Tind i perioden 12.-20. okt kl. 14-17, samt d. 23. og 30. okt. kl. 17-20. Fri entré.