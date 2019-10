Sådan laver du selv den bedste kaffe

SPONSORERET INDHOLD: Kaffe er en meget individuel ting. Nogle kan bedst lide en almindelig kop fra kanden, andre nøjes med frysetørret kaffe, når det skal gå stærkt.

Det er til gengæld også blevet mere populært, og muligt, at tilegne sig selv kaffebrygger-evner som en barista, og med relativt få midler, kan man opnå at brygge en kop kaffe på næsten samme niveau som en professionel.

Bønnerne

Man kan få bønner fra alle klodens hjørner; Afrika, asien og Sydamerika. Går man nærmere ind i disse områder, åbner der sig endnu flere døre, der gemmer på lærdom og viden om de forskellige typer af bønner, hvordan de ristes, og hvad de egner sig bedst til.

Af de mest populære typer kaffe kan nævnes Arabica, som findes i stort set alle kaffeproducerende lande.

Det er ikke så væsentligt hvilken type bønne og ristning, man går efter, for som nævnt, er kaffe en individuel smagsoplevelse. Man skal dog så vidt muligt gå efter den friskeste kaffe i god kvalitet. Supermarkedskaffe er ikke altid den friskeste og mest bæredygtige, og i det seneste år er der kommet mange online kaffebutikker til, som kan levere frisk og spændende kaffe. Så er det bare at prøve sig frem. Der findes endda abonnementer på kaffe, så man hver måned kan smage noget nyt.

Kværnen

Mange sværger til formalet kaffe, fordi det er let. Men kaffe, der allerede er malet, mister hurtigt sin smag, og hvis man vil have den fulde kaffeoplevelse, bør man gå efter hele bønner, som skal kværnes.

Inden for kværne er der også en dyb viden, man kan tilegne sig. Der er mange typer, og mange producenter af kaffekværne. Her skal man gøre sig overvejelser om, hvorvidt man kan klare sig med en billig model, eller en af de dyrere, som oftest kværner kaffen bedre og mere ensartet. Netop ensartethed og korrekt malingsgrad, som passer til bryggemetoden, er vigtigere end man lige tror. Til stempelkande kræves der grovere malet kaffe, for at få de fleste smagsstoffer ud af bønnerne, end en kop espresso, hvor vandet kun kortvarigt er i berøring med kaffebønnerne. Ved espresso kræves der derfor finere malede kaffebønner.

Vil man have ensartet maling, som kan indstilles til den type kaffe, man bedst kan lide, skal man gå efter en rigtig kværn af god kvalitet.

Maskinen og bryggemetode

Hvad enten man er til drypkaffe, filterkaffe eller espresso, er der visse forholdsregler man skal tage sig inden man farer ud og køber bryggeudstyr. Først og fremmest er det vigtigt at vandet, der bliver hældt igennem bønnerne, har den rigtige temperatur på mellem 91 og 96 grader. Her bør man anskaffe sig udstyr, der kan vise vandets temperatur, eller maskiner der brygger indenfor dette spektrum.

Selve afmålingen af bønner er også vigtig, da en lille smule for meget eller lidt kaffe, vil vise sig i form af lidt for stærk eller for mild kaffe.

Selve styrken er selvfølgelig helt op til den enkelte, men vil man have den helt rigtige smag, kan man med stor fordel prøve sig frem – både med kaffetype, ristning og mængde.

Er man til filterkaffe, kan man også gå på jagt efter de bedste filtre, da dem i supermarkedet sjældent giver den bedste kaffe. Nogle mener at det hvide filter er bedst, mens andre holder på den brune type. Der er fordele og ulemper ved hver type, så her kan man også prøve sig frem.

Rigtige kaffenørder vil fortælle, at selve det vand man bruger, heller ikke er ligegyldigt i det store billede. Vandet skal have den helt rigtige sammensætning af mineraler, og skal hverken være for hårdt eller for blødt.

Med disse råd burde det være lidt lettere at komme i gang med at brygge kaffe som en barista. Men der er stadig lang vej fra teori til praksis, så prøv dig frem, og tag eventuelt et kursus. Så får du styr på alle de forskellige begreber inden for brygningen, og så bliver du den bedste hjemmebarista.