Saml flasker og støt Husum Boldklubs medlemmer

Selvom Husum Boldklub har gang i byggeriet omkring et nyt klubhus som hele bydelen kan få glæde af, ligger klubben ikke på den lade side, seneste nye er at klubben har indgået i et samarbejde med Føtex i Husum.

Af Kenneth Petersen

Af Kenneth Petersen, Husum Boldklub

Selvom Husum Boldklub har gang i byggeriet omkring et nyt klubhus som hele bydelen kan få glæde af, ligger klubben ikke på den lade side, seneste nye er at klubben har indgået i et samarbejde med Føtex i Husum.

Samarbejdet går ud på, at i stedet for at få pant for dine flasker/dåser har du mulighed for, at donerer pengene til Husum Boldklub.

Husum Boldklub er udover at være en fodboldklub, også en social medspiller i kommunen og bydelen, og forsøger at hjælpe forældre med børn, som af den ene eller anden grund har forskellige udfordringer som både kan være sociale eller økonomiske, til alligevel at kunne komme til at spille fodbold. Og selvom al arbejde i Husum Boldklub foregår på frivillig basis er det ikke gratis at drive en fodboldklub.

Derfor søger boldklubben hele tiden efter midler, til at drive foreningen. Og på den baggrund er Føtex kommet med den gode ide, at i stedet for at tage din pant for dine flasker/dåser kan du i stedet donerer dem til boldklubben. Dette gør du ved, at aflevere dine flasker/dåser i flaskeautomaten i Føtex i Husum og trykke på knappen med Husum Boldklubs logo.

Pengene går til at hjælpe Husum Boldklubs ungdomsafdeling med at sikre, at så mange som muligt for mulighed for at spille fodbold og dermed sikre et aktivt fritidsliv.