”Sammen om Bellahøj” fortsætter

Del af højhusbebyggelsen på Bellahøj fra 1950´erne. Danmarks første ”skyskrabere”. Foto: ef

Med budgetaftalen for 2020 er der enighed om at videreføre projektet ”Sammen om Bellahøj”, som har fokus på at styrke koordineringen i det udsatte boligområde, Bellahøjhusene.

Af Erik Fisker