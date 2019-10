ef

Af Erik Fisker

Det populære Økologiske Folkekøkken på EnergiCenter på Kobbelvænget afholdes sidste gang inden vinterens pause torsdag den 7. november kl. 17.30 til 19.30. Torsdags-folkekøkkenet koster 50 kr. for et måltid for voksne og 25 kr. for børn.

Folkekøkkenet vil medvirke til at lette hverdagen for familier der kan have travlt med job, skole, madlavning, lektier, fritidsaktiviteter m.m. Det er derudover et forsøg på at styrke netværk mellem borgere og foreninger i lokalområdet.