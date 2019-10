Slaget om Slotsherrensvej

Det er nummer tre mod nummer to, når vi tager imod Vanløse i Slaget om Slotsherrensvej på lørdag. Det er samtidig også en kamp mellem to hold, der er inde i hver deres stime. Vi har ikke vundet i vores tre sidste kampe og blot hentet to point, mens Vanløse ikke har tabt i deres sidste otte divisionskampe.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub