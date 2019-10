Udveksling med indiske elever

Danske og indiske elever på tur til statuen af Gandhi. Foto: Carol Munkers

Fra dette skoleår har Nørre G etableret en udvekslingsaftale med et gymnasium i Mumbai i Indien, hvor 15 af Nørre G´s elever og 15 indiske elever i to omgange besøger hinanden. Når eleverne er på besøg, bor de og er værter for hinanden.

Af Erik Fisker