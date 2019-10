Vågetjenesten søger frivillige vågere

Alle frivillige i Vågetjenesten bliver uddannet. Det er ikke nogen betingelse at være medlem af Ældre Sagen for at benytte Vågetjenesten eller at være frivillig våger. Foto: Ældre Sagen

35 frivillige i København sidder hos døende medborgere – men der kan bruges flere

Af Erik Fisker

Med mottoet ”Ingen skal dø alene” indgår Vågetjenesten i Ældre Sagen København og Vågetjenesten i Ældre Sagen Frederiksberg et tæt samarbejde om at løse opgaver med at sidde hos døende i den allersidste tid. Hvert år dør flere tusinde mennesker uden at have nogen ved deres side.

– Vågetjenesterne i Ældre har brug for flere vågere, så vi kan hjælpe endnu flere. Vi kommer hos mennesker, der ikke har pårørende tæt ved sig, eller som aflastning for pårørende, der har brug for et hvil. Det at der er nogen hos dig i den sidste tid, kan gøre en stor forskel for et menneske, der ellers ville ligge og dø alene.

Den frivilliges opgave er udelukkende at være til stede og give ro, tryghed og nærvær. Det kan være ved at holde i hånd, lytte til den døende, eller blot være i rummet. Det afhænger helt af, hvad den døende har behov for, og vi våger helt på den døendes præmisser siger Birthe Grøndahl kontaktperson i Vågetjenesten i Ældre Sagen.

– Et bidrag til andre

Som frivillig i vågetjenesten bliver man en del af et korps, der rykker ud, når der er brug for en våger. Vågetjenesten bliver oftest tilkaldt til at våge om aftenen eller om natten. I hjemmeplejen og på hospitaler våges der også typisk i dagtimerne. Pensioneret gymnasielærer Kirstine Olafsson fra Vanløse har været våger de seneste fire måneder og har allerede været tilkaldt fire gange.

– Jeg synes, det er skrækkeligt at dø alene, hvor mange er bange og familien ofte er spredt, og så har jeg det bedst ved at give et positivt bidrag til vores samfund og vores medmennesker, siger Kirstine Olafsson til Brønshøj-Husum Avis. – En vagt er typisk af 4 timers varighed, og så afløser vi hinanden. Det passer fint til min livsstil at være våger hos døende og frit kan sige ja eller nej til at tage en vagt, tilføjer Kirstine Olafsson.

FAKTA

Yderligere oplysninger om Vågetjenesten hos Birthe Grøndahl på 28745470