Velbesøgt Ældredag med mange tilbud

Der var fuldt hus i Kulturhuset Pilegården, da der torsdag i sidste uge blev afholdt den traditionelle Ældredag for Brønshøj. Husum og Vanløse. På 42 stande blev der præsenteret aktiviteter og muligheder for de borgere, der er blevet lidt ældre. Dagens tema var ”Bevægende fællesskaber” og der blev budt velkommen af områdechef Jette Bording fra […]

Af Erik Fisker

Der var fuldt hus i Kulturhuset Pilegården, da der torsdag i sidste uge blev afholdt den traditionelle Ældredag for Brønshøj. Husum og Vanløse. På 42 stande blev der præsenteret aktiviteter og muligheder for de borgere, der er blevet lidt ældre. Dagens tema var ”Bevægende fællesskaber” og der blev budt velkommen af områdechef Jette Bording fra Københavns Kommunes Kontor for Sundhed og Ældre i København Nord. De tidligere år har det været borgmesteren, der holdt åbningstalen, men hun var i år optaget af budgetforhandlingerne på Rådhuset.

– Det er 17. gang, der afholdes Ældredag i vores område, og det er en dag med deltagelse og præsentation af tilbud og muligheder fra kommunen, private firmaer, frivillige og foreninger. Der er relativt mange ældre, der oplever perioder med ensomhed, og det har vi også fokus på fra kommunens side, sagde Jette Bording blandt andet og opfordre de fremmødte til at deltage i aktiviteter og frivilligt arbejde. Hun gjorde samtidig rede for de centrale områder i Københavns nye ældrepolitik. Dette er tryghed, fællesskab og muligheder.

Se flere billeder hos Kaj Bonne