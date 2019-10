Vinteren er på vej – beredskabet i København er klar

Foto: Troels Heien, Københavns Kommune

Kommunens Vintertjeneste er klar til at rykke ud med salt og snerydning på cykelstier og offentlige veje, mens de private grundejere selv har ansvaret for fortove og private veje

Af Erik Fisker

Vintervedligeholdet på de offentlige veje i København er inddelt i A- og B-veje, hvor Vintertjenesten prioriterer byens cykelstier og A-vejene først, fordi de har størst betydning for den samlede trafikafvikling. Cykelstierne bliver ryddet i fuld bredde på de mest befærdede strækninger, for at Københavns cyklister også i vinterhalvåret kan vælge cyklen. Vintertjenesten har særligt fokus på præventiv saltning. Når vintervagten, der overvåger vej- og vejrtemperaturerne hele døgnet, vurderer, at der er risiko for glatte veje, kaldes der ud, så saltet ligger klar til at tø frost og rim.

Ud over cykelstier og veje har kommunen også ansvar for en lille del af byens fortovsarealer, pladser og trapper, men på langt de fleste fortovsarealer er det grundejerne, der har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse. Grundejere skal som udgangspunkt sørge for, at fortovet skal være sikkert at færdes på fra kl. 7-22. På private fællesveje, der udgør cirka halvdelen af vejene i København, har grundejerne ligeledes ansvar for at salte og rydde sne på vejene.