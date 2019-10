Woodstock-legende giver koncert

Leo Lyons i midten med sit band. Foto: presse

Det er 50 år siden, at Leo Lyons stod på scenen til Woodstock-festivalen og gav koncert. Nu markerer han 50-året i Pilegården

Af Erik Fisker

I august 1969 stod der 450.000 mennesker foran scenen på den ikoniske festival for at opleve ”3 Days of Peace, Love & Music” i selskab med rocklegender som Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Joan Baez, Santana, Credence Clearwater Revival, Joe Cocker og The Band. Blandt de mange optrædende var også en ganske ung Leo Lyons, der spillede med sit band Ten Years After.

Den nu 75-årige bassist turnerer stadig og markerer denne aften jubilæet med en koncert spækket med Ten Years After-numre fra dengang. Man kan se frem til at blive forkælet med klassikere fra dengang i anledning af 50-året. Billetter til koncerten i Kulturhuset Pilegården onsdag den 6. november, kl. 20 fås på pilegaarden.kk.dk.

Koncerten er arrangeret af Music House Brønshøj og støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.