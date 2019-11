10 vindere gik flest skridt

Der var uddeling af præmier til de indsamlere, der havde gået flest skridt. Foto: presse

På Brønshøj Bibliotek var der præmier for de der gik længst ved Dansk Flygtningehjælp indsamlingen

Af Erik Fisker

344 km gik de 10 vindere af den årlige skridttællerkonkurrence ved Dansk Flygtningehjælps indsamling i Brønshøj-Husum. Der blev indsamlet 106.000 kr. ind til Dansk Flygtningehjælp i bydelen, og indsamlingskoordinator, Camilla Torp-Smith, takker for den store opbakning fra både indsamlere, borgere og sponsorer.

I år samlede Dansk Flygtningehjælp ind til at give mennesker på flugt tag over hovedet. Uagtet det består af mursten, plastik, ler, blik eller bambus, har alle mennesker brug for et hjem for at overleve. Sponsorerne i år var Kirstens Konditori, SuperBrugsen, fagforeningen HK, Brønshøj Spejderne og Brønshøj Bibliotek.