Årets julemærke på gaden

I sidste uge præsenterede H.K.H. Kronprinsessen, der er protektor for julemærket, årets Julemærke, der er tegnet af billedkunstner Per O. Jørgensen.

Af Erik Fisker

Salget af Julemærker bidrager til arbejdet for udsatte børn på de danske Julemærkehjem, men faktisk dækker indtægterne fra selve Julemærket i dag kun 10 % af den økonomi, der skal til.

Julemærket er en dansk juletradition med over 100 år på bagen, og i dag blev Julemærke nummer 116 offentliggjort. Julemærkets historie er også historien om et helt unikt stykke dansk hjælpearbejde. Alle årene er overskuddet fra salget nemlig gået til at hjælpe børn, der har det svært. Det er sket ved at give dem et ophold på et Julemærkehjem.

Ingen børn skal stå uden for fællesskabet

– Julemærkehjemmene har i alle årene været et tilbud til børn, der har det svært, og op igennem tiderne har vores hjælpearbejde ændret sig med samfundets behov. I begyndelsen var det underernærede børn fra københavnske baggårde, der fik hjælp hos os, og i dag det børn, der har et lavt selvværd, er socialt isolerede og ofte har været udsat for mobning.

Det får de hjælp til at ændre hos os – og det virker, siger direktør i Julemærkefonden, Søren Ravn Jensen. Der er i dag fem Julemærkehjem rundt om i Danmark, og hvert år får lige knap 1.000 børn glæde af et ophold. Før de starter svarer kun 36 % af børnene, at de tror på sig selv. Et år efter deres ophold er tallet steget til hele 73 %. Det betyder, at børnenes gode resultater fastholdes.

– På Julemærkehjemmene er kerneopgaven at sikre, at ingen børn står uden for fællesskabt. For os er fællesskabet nemlig udgangspunktet for trivsel, læring og udvikling. Derudover har vi også stort fokus på at skabe et samarbejde til hjælp for barnet, mellem barnets familie, skole og kommune både før, under og efter opholdet. Det er afgørende for, at børnenes udvikling fortsætter, når de kommer hjem, fortæller Søren Ravn Jensen.

Fald i salget

Engang finansierede salget af Julemærker driften af alle Julemærkehjemmene. Sådan er det ikke længere. Indtægterne fra salg af Julemærker er dalet markant i takt med, at der sendes færre og færre breve.

– Det er den folkelige opbakning til Julemærkesagen, der gør, at vi den dag i dag stadig driver Julemærkehjemmene, og salget af Julemærker bidrager fortsat til det hjælpearbejdet, vi udfører for børnene hver dag. Men indtægterne fra salg af Julemærker bliver mindre og udgør i dag faktisk kun ca. 10 % af vores samlede indtægter til driften af de fem Julemærkehjem. Derfor har vi brug for støtte fra private, virksomheder og fonde ligesom alle andre NGO’er, udtaler Søren Ravn Jensen.