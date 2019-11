Aldi inviterer byens morgenfriske på forkælelse

Foto: Presse

Lørdag den 16. november vil butikkens personale hos Aldi i Brønshøj på Ruten 18 fra kl. 10-12 stå klar til at dele gratis smørbagte croissanter ud. Det sker i anledning af, at butikken indvier en helt ny bake off-afdeling.

Af Redaktionen, redigeret

Tag familien under armen og skyd weekenden i gang med morgenforkælelse fra bedste skuffe. Lørdag den 16. november byder Aldi på Ruten 18 på gratis nybagte croissanter fra kl. 10-12 til alle morgenfriske borgere. Byens Aldi kommer nemlig fremover til at have en bake off-afdeling med nybagt velduftende bagværk hver dag – med alt fra søde sager til morgenbordet til smagfuldt rugbrød til dagens frokost.

”Vi har de seneste år været i gang med en stor transformation i Aldi, hvor gode og friske råvarer er omdrejningspunktet. Derfor glæder vi os meget til at introducere alle de herligheder den nye bake offafdeling i Aldi i Brønshøj kommer til at byde på – og ikke mindst uddele smagsprøver lørdag den 16. november,” fortæller pressechef i Aldi, Kristian Jessen.

Smørbagte croissanter og andre lækkerier

Den nye bake off-afdeling i Aldi i Brønshøj kommer til at byde på flere end 35 forskellige slags bagværk, som man kan nyde morgen, middag og aften. Tre gange dagligt vil afdelingen blive fyldt op med nybagt brød og kager, som ikke blot dufter godt, men også smager skønt. Hele sortimentet er nemlig blevet testet, og kun det bedste er valgt ud til at blive solgt i den nye bake off-afdeling. Croissanterne, som Aldi gratis byder på lørdag den 16. november og som efterfølgende bliver en del af det faste sortiment, stammer for eksempel fra en fransk producent og er bagt med ægte smør – så det er som at tage en bid af Frankrig.