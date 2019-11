Bellahøj Kirke bliver Vild med Vilje

Indgangen til Bellahøj Kirke - nu med ukrudt. Foto: Åse Thuehøj

De grønne arealer rundt om kirken får stort set lov til at stå uplejet – med vilje

Af Erik Fisker

En ny æstetik breder sig på udearealerne omkring Bellahøj Kirke. De grønne arealer er ikke nydelige og sirligt plejede, men derimod blomstrende med en mangfoldighed af forskellige planter, hvor mange af dem er selvsået: f.eks. rødkløver, perikon, mælkebøtter, brunelle, tidsler, haremad og ranunkel. Og det er faktisk med vilje. Udearealerne bliver nu nemlig officielt Vild med Vilje.

Det vil sige, at de grønne arealer rundt om kirken stort set får lov at stå uplejet – og kun bliver selektivt luget eller slået et par gange om året.

En ny æstetik

– Det gør vi for at fremme større biodiversitet. En stor mangfoldighed af vilde blomster og planter er nemlig afgørende for at fremme et rigere insektliv med flagrende sommerfugle, farverige mariehøns, vilde bier, fascinerende blomsterbukke og farvestrålende bladhvepse. Og giver unikke muligheder for at opleve naturen på tæt hold her midt i storbyen, fortæller Åse Thuehøj, der er kordegn ved Bellahøj Kirke.

De seneste uger har unge fra FRAK – som i sidste uge modtog Kronprinsparrets Stjernedryspris – slået området og klargjort det til at kunne blive officielt Vild med Vilje. De har luget let, plantet forårsløg for at give insekterne noget at leve af i det tidlige forår, rykket lidt rundt på nogle af de høje planter og slået planterne ned for vinteren. Og nu står arealerne klar med skilte, der fortæller at de er Vild med Vilje.

– Kirkens arealer blev beplantet ved renoveringen af kirken i 2016, og skulle i princippet have været vedligeholdelsesfrie. Men det er der ikke rigtigt noget der hedder i naturen – så der var kommet en del andre planter til henover de sidste par år. Det har for mange lignet ukrudt, og manglende vedligehold – hvilket det egentlig også har været – men nu skal det have lov at vokse vildt med vilje, tilføjer Åse Thuehøj.

Det er nok ikke alle, der synes at de nye arealer er pæne. Og det er da også en anden æstetik, som vi skal vænne os til – at det vilde er flot, også inde i byen, slutter hun.

FAKTA

Kommuner, private og foreninger (og Bellahøj Kirke) er med i netværket omkring Vild med Vilje. Se mere på http://www.vildmedvilje.dk