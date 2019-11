Bevilling til Frivilligcenteret – alligevel

Frivilligcenteret kan fortsætte sin virksomhed efter 1. januar - og ihertfald hele næste år. Foto: ef

Truslen om lukning af Frivilligcenteret i EnergiCenter Voldparken er afværget

Af Erik Fisker

Som omtalt i sidste uges Brønshøj-Husum Avis var der ikke afsat midler til fortsat drift af Frivilligcenteret, da politikerne på Københavns Rådhus indgik aftale om kommunens budget for 2020. Det har ikke været muligt at få oplyst, om der var tale om en forglemmelse eller en bevidst politisk prioritering af de kommunale midler.

En lukning af Frivilligcenteret i Voldparken ville have haft store konsekvenser for mange af de aktiviteter, der foregår i og omkring EnergiCenter Voldparken – ikke mindst for de mange foreninger og frivillige, der bruger stedet samt for bestræbelserne for at yde kvalificeret rådgivning og støtte til aktiviteter og arrangementer.

De dystre udsigter fik Skole- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen til at udtale følgende: – Frivilligcenteret har været en integreret del af Indsatsen på EnergiCenter Voldparken og skal naturligvis fortsætte.

Det glæder mig meget, det er lykkedes for os at finde penge til at fortsætte den vigtige indsats, Frivilligcenteret foretager med at hjælpe folk med at gøre en forskel i deres lokalområde. Det er afgørende for København, at vi har et stærkt civilsamfund og får gjort så mange som muligt aktive i det, og her spiller et sted som Frivilligcenteret en vigtig rolle.

Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde

Pengene fundet

Efter avisens deadline i sidste uge lysnede situationen for Frivilligcenteret, da overborgmester Frank Jensen kunne meddele, at det var lykkedes at finde penge til en fortsat drift af Frivilligcenteret – i hvert fald i 2020.

Forklaringen på at pengene er fundet er, at der som led i kommunernes faseopdelte budgetlægning har været mulighed for at løfte Københavns serviceramme.

De politiske partier bag budgettet for 2020 er blevet enige om i den forbindelse at finansiere en række projekter, foreløbigt for ét årigt. I den nye aftale betyder blandt andet, at Frivilligcenteret har fået 1 mio. kr. til fortsat drift, der er afsat 9 mio. kr. til videreførelse af socialrådgivere på daginstitutioner og 1,3 mio. kr. til madskoler for ældre.