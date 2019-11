Blomstersøstrene – en kreativ mulighed

Blomstersøstrene Anna og Sanja foran deres butik. Foto: Kaj Bonne

Anna og Sanja Ilic fik øje på en kreativ hverdag med både friske og tørrede blomster, da lokalerne på Frederikssundsvej 235 blev ledige. Nu har de slået dørene op til Blomstersøstrene

Af Gitte Ganderup

Anna og Sanja Ilic har netop åbnet en moderne blomsterbutik på hjørnet af Frederikssundsvej og Veksøvej.

Butikken Blomstersøstrene rummer et væld af spændende og alternative blomster som enten er friske eller tørrede til evighedsbuketter. De sælger også vaser lige som der er lidt andre gaveartikler.

– Det som måske er mest særligt ved vores butik er, at vi har rigtig mange forskellige slags tørrede blomster, som du kan købe enkeltvis. Du kan også tage din egen vase med herhen for at finde ud af præcis hvad du skal have og i hvilken højde, siger Sanja og Anna supplerer:

– Det med højden på blomsterne er noget af det sværeste at finde ud af. Og så er det smart at tage sin egen vase med, når det er til en evighedsbuket som jo skal stå i lang tid.

Inspirerende blomster

Blomstersøstrene ligger i de lokaler hvor der også tidligere lå blomsterbutik.

– Jeg var egentlig herhenne for at se på lokalerne til en make up-salon, men da jeg så kiggede mig omkring i blomsterbutikken som lå her, blev jeg inspireret, fortæller Anna.

Egenlig ville hun åbne en make-up salon, men for at hverdagen skulle hænge sammen, ville det kræve at hun ikke var alene om butikken. Og tanken om ansatte var lidt for overvældende.

– Og der er faktisk ikke så mange andre end Sanja, som jeg kunne forestille mig at lave noget sammen med, fortæller hun.

Skal vi lave blomster?

Derfor tog Anna hjem til Sanja og forklarede at de lokaler, som hun havde kig på til salon, altså også godt kunne rumme en blomsterbutik og det kunne Sanja godt se.

– Jeg har længe haft lyst til at arbejde med noget mere kreativt, fortæller Sanja som til daglig er sygeplejerske.

– Jeg er meget glad for mit arbejde som sygeplejerske, men jeg kan mærke at der er en helt anden ro og energi, når jeg er her. Altså, jeg er så glad for at være her, at jeg drømmer om at overnatte her, siger Sanja med et stort smil.

Drømme om fremtiden

Det er ikke den eneste drøm som blomstersøstrene har på vegne af deres butik.

– Vi vil rigtig gerne kunne leve af den. Tænk at stå her fuld tid. Og så drømmer vi om nogle arrangementer med make-up, bobler og blomster. Vi tænker også tanker som at lave abonnementsaftaler. Man kan faktisk allerede lave en aftale om at vi leverer en frisk buket blomster hver 14. dag for eksempel her i området, siger Sanja.

Det skal helst være i rimelig afstand af butikken, da blomstersøstrene selv leverer alle deres blomster.

– Vi vil jo selvfølgelig også gerne levere til kirkerne, tilføjer hun. Og netop det som hedder begravelsesbinderi har de to blomsterbindere netop dygtiggjort sig på skolebænken i. De mestrer både det klassiske, men også bladbelagte kranse, bårebuketter og mere utraditionelle blomsterarrangementer.

Ny verden

At gå i skole er ikke fremmed for Anna og Sanja, for da de besluttede at de skulle åbne blomsterbutik sammen, havde ingen af dem nogen erfaring.

– Vi tog beslutningen lige inden sommerferien. Og da ferien var slut, startede vi på blomsterbindingskurserne på Roskilde Tekniske Skole, fortæller de.

Dermed er deres viden og kunnen også den nyeste som er på markedet og de tager gerne mere utraditionelle materialer i brug.

– Vi er også meget glade for at bruge træstubbe og groft træ, lige som vi gerne finder spændende blomster på grønttorvet.

Og når talen falder på grønttorvet er der også en masse erfaringer at gøre sig der. For de to kvinder kender ikke alle deres leverandører endnu og er i gang med at finde vej i junglen af udbydere.

– Vi ved jo faktisk ikke helt endnu om det er de bedste leverandører som vi har fundet. Derfor siger vi til alle vores kunder, at de skal sige til, hvis der er noget i vejen med de blomster som de køber her. For det er den eneste måde at få viden om vores leverandører.