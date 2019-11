Børnekoret har talent

Brønshøj Kirkes Børnekor. Foto: privat

Der er en ekstra god grund til at se TV2s ’Danmark har talent’ lørdag den 9. november. Her står Brønshøj Kirkes Børnekor nemlig på scenen sammen med en af deltagerne.

Af Erik Fisker

– Vedkommende havde ønsket et børnekor med på scenen, og så blev vi spurgt. Og vi takkede straks ja. Det er en god måde at synliggøre både vores eget kor og børnekor i det hele taget, siger organist og korleder Bente Kiil Toftegaard.

Det er ikke første gang, at korister fra Brønshøj Kirke har medvirket i landsdækkende TV, og Bente Kiil Toftegaard kan da også mærke, at børnene er begejstret for at medvirke ved disse begivenheder.

– Børnene glæder sig rigtig meget. Ikke kun til selve liveshowet, men også til at bruge et par aftener på at øve sammen med kunstneren og tv-holdet. Som korleder er jeg da også kun glad for at kunne give dem en sådan mulighed, tilføjer korlederen.