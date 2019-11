Brønshøj Bistro blev til ved et tilfælde

Martin Grønbech på Brønshøj Bistro. Foto: gg

Brønshøj Bistro fylder ét år. Konceptet bag bistroen blev først skabt, da det blev en mulighed at få lokalerne på Brønshøjvej 14 lige ved gadekæret

Af Gitte Ganderup

Der var ingen planer om at lave en bistro i Brønshøj, før det blev en realitet, at restaurant Blå Congo på Brønshøjvej 14 ikke ville klare sig ud af konkursen.

– Jeg stod på Coffeesound (kaffebar på Frederikssundsvej, red.) og var glad for at jeg ikke skulle lave mad. Men da så min ven Bo ringede og spurgte om vi skulle finde ud af noget på Brønshøj 14, sagde jeg ja, fortæller Martin Grønbech som i dag driver bistroen sammen med Bo Damgård Asmussen og Louise Grønbech.

I brug hele dagen

I morgentimerne er bistroen en hyggelig café, hvor mange lokale småbørnsfamilier spiser croissanter og bruger spillene på hylden i hjørnet. Derefter dukker nogle af bydelens selvstændige, studerende og dem som arbejder hjemmefra op med deres computere. Og så kommer frokostgæsterne.

Eftermiddagen glider afsted og bliver hurtigt til den tidligere aftensmad for Brønshøjs børnefamilier mellem 17 og 19, hvor dagens ret serveres. Menuen skifter dag for dag og kan ses for flere uger ad gangen på bistroens hjemmeside.

– Dagens ret er det tilbud, som jeg selv kunne have brugt, da mine børn var små, fortæller Martin som sammen med Louise er forældre til to teenagepiger. – Det er enkel og håndlavet mad med masser af smag. Den bliver serveret hurtigt fordi det er det som passer til børnefamilierne. 35 minutter og så er de ude igen og på vej hjem, fortæller Martin.

Afslappet til hverdag og fest

Udover dagens ret, er menuen skrevet med kridt på den store tavle lige ved baren. Herfra kan gæsterne vælge af de sæsonbetonede retter, som skifter hver måned.

Garnituren serveres altid i små skåle hvorfra hele selskabet deles om dem. Uanset hvilken hovedret man vælger, er garnituren fælles og lavet på en måde, så den passer til alle hovedretterne.

– Alle spiser det samme og deles om maden. Det er med til at understrege den afslappede stemning, som vi gerne vil skabe og som jeg synes, at vi har succes med, fortæller Martin og tilføjer, at Louise har sagt, at stemningen i bistroen er som et forsamlingshus, hvor der er plads til både hverdag og fest.

– Vi har nogle kunder som kom tre gange på 14 dage. Først var de her en almindelig hverdag. Så fejrede de deres 35 års bryllupsdag og så holdt de et selskab. Det er fedt at bistroen kan bruges til det hele. Det er det som er meningen, fortæller Martin.

En del af Brønshøj

Og netop det med fællesskabet som i et forsamlingshus understreges af de mange arrangementer som Brønshøj Bistro er en del af. For bistroen var med til at arrangere Brønshøj Sommerjazz, bidrager til juletræet på Brønshøj Torv og bagte 400 stykker æblekage til æbledagen, hvor de også havde kaffevognen med.

– Det er for det første en del af mit DNA at lave nye tiltag. Og så er det naturligt, at det er her i Brønshøj hvor jeg bor, og hvor jeg er vokset op, fortæller Martin og nævner lidt om alle de idéer som bobler rundt inde i hovedet på ham, men som ikke er klar til at komme på tryk endnu.

– Man bliver bare ikke rigtig god ved at konstant lave nye ting. Det bliver man ved at øve gentagelserne, siger han.

Om det bliver en gentagelse næste november ved vi ikke endnu, men onsdag den 6. november er det bistroens fødselsdag og der serveres lagkage og bobler for bistroens gæster mellem kl 12 og 17 af de tre ejere.

– Vi skal nok lige have lavet en del lagkager, siger Martin med et blik på de mange tilkendegivelser på bistroens begivenhed for fødselsdagen på facebook, slutter Martin.

Bistroen har mange venner og der skal helst være lagkage til dem alle sammen.



Foto: gg