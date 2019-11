Brønshøj bør have en Metro

Alle bydele i København bør have en Metrolinje. Det mener vi konservative, og det har vi ment hele tiden.

Af Jakob Næsager, politisk leder, C, Borgerrepræsentationen

Alle bydele i København bør have en Metrolinje. Det mener vi konservative, og det har vi ment hele tiden. Metro til alle bydele har den fordel, at man let og hurtigt kan Komme hvor som helst i København på under en halv time. Ingen bydele bør “spises” af med en ringere løsning fx en letbane.

Vi konservative er glade for, at Venstre nu også bakker op om denne løsning. Da vi i Økonomiudvalget den 13. november sidste år (pkt 8) stemte for at undersøge en letbane til Brønshøj og Tingbjerg, var vi konservative de eneste der stemte imod. Venstre stemte for og afgav en protokolbemærkning, hvor de skrev, at det er vigtigt, at de kan køre bil ved siden af letbanen.

Brønshøj og Husum bør ikke nøjes med en letbane. I Aarhus fungerer letbanen meget ringe, og hvis den skal være et reelt offentligt transportmiddel, så skal den have en vis hastighed, og det kræver, at banen afskærmes af et hegn, som beklageligvis vil dele Brønshøj på langs via Frederikssundsvej. Vi konservative ønsker ikke et hegn eller en letbane ned gennem Brønshøj. Alle bydele skal have mulighed for at få en metrolinje, der kan give god, stabil kollektiv transport.