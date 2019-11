Brønshøjs cheftræner var stjerne i Serie A

Michael Madsen (i midten) hilser på Brønshøjs fans efter sejren over Skovshoved i den forgangne weekend. Foto: Christian Haslund

Brønshøj Boldklubs nuværende træner Michael Madsen spillede med og mod en række verdensstjerner, da han var i den italienske klub Bari i Serie A omkring årtusindskiftet

Af Redaktionen, redigeret

Fortalt til Jonas Neivelt

Brønshøj Boldklubs nuværende cheftræner Michael Madsen fik sit gennembrud for AB i Superligaen, og i 1998 flyttede han til Italien.

”AB havde spillet rigtig godt i foråret 1998, og Bari havde talentspejdere oppe for at kigge på mig og Peter Knudsen, som også skiftede. Da de så ville købe os, var det en chance, som vi ikke kunne sige nej til”, husker Michael Madsen.

Forholdene i Italien var dog noget anderledes end de to kølige nordboer havde været vant til.

– ”Baris stadion San Nicola var bygget op til VM i Italien i 1990, og der var plads til 60.000 tilskuere. Omgivelserne var altså noget større end Gladsaxe Stadion”, smiler han og fortsætter:

– ”Jeg havde kun tre samtaler med vores træner Eugenio Fascetti. I den sidste af dem fortalte han, at jeg var en af de bedste spillere, han nogensinde havde trænet. Det var stort, for jeg gik faktisk rundt og var bange for ham”, griner Michael Madsen i dag.

Stjerner blandt med- og modspillere

Den italienske Serie A var på daværende tidspunkt verdens stærkeste fodboldliga. Alvoren gik op for Michael Madsen allerede i den første kamp, hvor han skulle starte inde, og Bari skulle møde storklubben Lazio med stjerner som Christian Vieri og Alessandro Nesta på udebane i Rom. ”Jeg kan huske, at jeg efter 22 minutter gik hen til Peter Knudsen og spurgte, om han havde rørt bolden endnu. Det havde han heller ikke. Jeg blev flået ud i pausen”, siger den nuværende Brønshøjtræner i dag.

Nye træningsmetoder

Det hårde miljø blev for meget for Peter Knudsen, som tog hjem efter kun en sæson, mens Michael Madsen blev i tre sæsoner, og bruger nu sine erfaringer fra Bari som træner for Brønshøj.

– ”Jeg lærte f.eks. meget om, hvordan man kan træne spillernes fysik, mens de har bolden. Det er sjovere at træne kondition ved at lave et presspil med konkurrence mellem spillerne, end bare at løbe op og ned ad sidelinjen. Det er ikke rocket science i dag – de fleste hold træner på den måde – men dengang var det noget nyt”, siger Michael Madsen, hvis hold lige nu ligger nummer 3 i 2.division Øst.