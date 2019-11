Bytteriet Brønshøj er åbnet

Brønshøjs nye byttestation blev byttet godt i gang til åbningen sidste søndag den 3. november ved Kulturhuset Pilegården

Af Redaktionen, redigeret

Frem til starten af januar bytter lokalt legetøj hænder, og bagefter er det de voksnes tur til at bytte.

Brønshøjs borgere har på gavmild vis doneret smukke gamle materialer, som er blevet forvandlet til en lokal og flytbar byttestation. Vinduerne fra et lokalt gammelt kollektiv, har været i nænsomme hænder, og har sammen med de andre donationer, taget nye former – og står nu forvandlet og klar som en mobil byttestation. Der er arbejdet intenst med at få boden til at leve op til den bæredygtige tankegang, samtidig med at boden gerne skal bidrage positivt til bybilledet og udføre et praktisk og faktisk formål.

Bytteriet skal gøre det lettere at mindske affaldsmængden, give de brugte ting et godt efterliv og udbrede en mere bæredygtig tankegang. Bytteriet er kort sagt et lille grønt fællesskab på hjul, hvor Brønshøj bytter med hinanden.

En byttestation består oftest af et skur eller skab, og kan blive et lokalt mødested i byrummet, der fremmer medborgerskab og fællesskab gennem det at give til hinanden. Byttestationer er i øvrigt allerede et temmelig udbredt fænomen i større byer som Berlin og Amsterdam, hvor de kaldes “Give Boxes” eller “Swapping Stations”.

Det er gratis at stille og tage ting i bytteboden og et årshjul med skiftende temaer sikrer, at der byttes forskellige ting i løbet af året.