Der må nye trafiktællinger til

Af Flemming Steen Munch (V), gruppeformand, Københavns Borgerrepræsentation

Beboerne på Kildebrøndevej og Veksøvej i Brønshøj bor i princippet på nogle fredelige villaveje. Men i praksis benyttes disse veje af en masse gennemkørende motortrafik, som skal til og fra de trafikerede Frederikssundsvej og Husumvej. Kildebrøndevej og Veksøvej er private fællesveje, som beboerne selv skal sørge for at holde ved lige. Men i min optik bør kommunen skride ind. Enten må kommunen overtage de to villaveje og stå for udgifter til vejvedligehold – eller også må kommunen sørge for en bedre fordeling af trafikken, så villavejene ikke belastes af den gennemkørende og tunge trafik.

Grundejerne på Kildebrøndevej fik udført en trafiktælling i 2013 for at vurdere omfanget af gennemkørende trafik på vejen. Tællingen viste dengang, at den gennemkørende trafik ikke var omfattende nok til at kommunen skred ind med trafikdæmpende tiltag. Men generne har ifølge beboere nu vokset sig så store, at der må en ny trafiktælling til – og jeg vil opfordre beboerne på både Veksøvej og Kildebrøndevej om at kontakte kommunen for at sætte tællingerne i værk.