Det sker i kirken uge 47

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Özlem Cekic taler i Brønshøj Sognehus

Der er kaffe på kanden, når Özlem Cekic, forfatter og tidligere folketingsmedlem for SF, gæster formatet tankerstreger i Brønshøj Sognehus tirsdag den 26. november, kl. 17.

Özlem Cekics varemærke er blevet kendt for at invitere sig selv på kaffe hos dem, der skriver de mest svinske beskeder til hende for at finde mennesket bagved. Er det naivt? Eller er dialog den eneste vej frem? Hun tror fuldt og fast på dialogen og dens evne til at bygge bro, og hør om hendes erfaringer.

Koncert i Husum Kirke

Torsdag den 21. november, kl. 19 afholdes koncert i Husum Kirke med temaet ”Fra Gade til Langgaard” – fra den danske høj- og senromantik. Tenoren David Danholt og pianisten og organisten Jørgen Ellegård Frederiksen har sammensat et program med værker for solostemme og orgel af de mange store danske komponister, der måske har stået i skygge af navne som Thomas Laub og Carl Nielsen. Navne som Niels W. Gade, P.E. Lange-Müller, Christian Barnekow, August Enna og Rued Langgard, der alle har bidraget til den danske sangskat. Fri entré.

Fredagsmøde om Østgrønland

Der er andagt og Fredagsmøde i Husumvold Kirke fredag den 22. november, kl. 14-16 med Niels Villefrance Andersen, der fortæller om sit år som skolelærer i Tasiilaq i Østgrønland, om at få netværk et nyt sted, om nordlys, vinterorkan, et rockband og om overtro. Eftermiddagen begynder med en kort andagt i kirkerummet kl. 14 ved sognepræst Lise Mortensen.

Gudstjeneste og fællesspisning

Der afholdes forventningsgudstjeneste i Husumvold Kirke torsdag den 28. november, kl. 18. Advent er forventningstid, hvor det meste handler om, at julen nærmer sig. Forventningsgudstjenesten er ved sognepræst Stig Boel, og under gudstjenesten synger Lau Frederiksen udvalgte Ave Maria´er. Bagefter er alle velkomne til hyggelig fællesspisning. Tilmelding til kordegnen eller på husumvold.sogn@km.dk senest den 24. november.

Unge Sammen

Mandag den 25. november, kl. 17-20 mødes Unge Sammen, som er Husumvold Kirkes nye fællesskab for unge voksne +18 med fælles madlavning og spisning og efterfølgende hygge. Man mødes hver anden mandag i lige uger. Tilmelding sker på sofie.husumvoldkirke@gmail.com senest fredagen forinden. Spørgsmål kan rettes til ovenstående mailadresse.

Messe, middag og musik

Bellahøj Kirke inviterer på lørdag den 23. november, kl. 16 til denne måneds treklang af messe, middag og musik. Ved den indledende Bellahøjmesse medvirker et udvalgt hold fra koret Gospel Unusual med musikalske indslag. Og efter lørdagsmiddagen stiller hele Gospel Unusual op til koncerten kl. 19, hvor der også vil være juleklassikere på repertoiret. Messe og musik er gratis, men deltagelse i lørdagsmiddagen koster 60 kr. (børn gratis).

Julehjælp i Brønshøj Sogn

Nu kan man søge om julehjælp fra Brønshøj Sogns Menighedspleje. Ansøgningsskema skal hentes og afleveres på kirkekontoret, Brønshøj Kirkevej 4D, i åbningstiden. Ansøgningsfristen er mandag den 9. december kl. 13.

Gudstjenester uge 47:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 21/11, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste v/ Peter Møller Jensen

Lørdag 23/11, kl. 16:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 24/11, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 24/11, kl. 10.30: Højmesse

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 24/11, kl. 10:

Højmesse

v/ Lise Mortensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 24/11, kl. 11.30: Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 24/11, kl. 10.30:

Højmesse v/ Ib Ehlers Jørgensen og Marianne Stig

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 24/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 24/11, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 24/11, kl. 10:

Højmesse v/ Morten Miland Samuelsen