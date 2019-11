Det sker på Husum Bibliotek

Tirsdag den 3. december, kl. 19-21 fortæller Helge Baun Sørensen om sin nye bog ”Husumbogen”, der netop er udkommet.

Af Erik Fisker

Tirsdag den 3. december, kl. 19-21 fortæller Helge Baun Sørensen om sin nye bog ”Husumbogen”, der netop er udkommet. Bogen kan også købes ved arrangementet.

Om fredagen, den 6. december, kl. 15-15.50 vises filmen ”Julebrødre” om tvillingerne Benny og Brian, der kæmper for at etablere et julemuseum i Sønderjylland. Der skulle være garanti for ægte julestemning.

Begge arrangementer foregår på 2. sal og deltagelse er gratis.