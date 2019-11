Efter 77 år – endelig Brønshøjsejr i Skovshoved

Aleksandar Lazarevic bragte Brønshøj foran 1-0 i kampen mod Skovshoved. Foto: Thomas Løser

Efter 77 års forgæves venten lykkedes det endelig for Brønshøj Boldklub at vinde en kamp på Skovshoveds hjemmebane

Af Redaktionen, redigeret

2-0 sejren lørdag betød, at man rykkede op på tredjepladsen i 2.division Øst inden kalenderårets sidste kamp, og at man nu ikke har tabt de seneste fire kampe i rækken.

Målskytter var Aleksandar Lazarevic og Gustav Therkildsen.

I første omgang var det ellers bundholdet Skovshoved, som fik kampens første chance i det kraftige regnvejr, men til trods for, at bolden ændrede retning undervejs, lykkedes det alligevel målmand Kasper Vilfort at parere.

Generelt var det dog gæsterne i sort/gult, som havde bolden mest mod ”Skovserne”, som kun har vundet en enkelt kamp i denne sæson. Det kunne ses på spilfordelingen og chanceproduktionen, men alligevel måtte Skovshoved-keeper Frederik Mehder kun ud i fuld længde en enkelt gang i for at redde et nærgående forsøg fra Frederik Emil Andersen.

Første halvleg sluttede derfor målløs, trods gæsternes dominans.

To mål i anden halvleg

Tendensen fortsatte efter sidebyttet, men i første omgang var det kun et kikset indlæg fra Nicolai Carlsen, som var ved at snyde målmand Mehder. Til gengæld var hjemmeholdet farlige på kontra, og her var det tæt på, da Jeffrey Ofori stod i vejen på målstregen.

Efter 73 minutters spil lykkedes det endelig Brønshøj at få scoret. Et indlæg fra Frederik Emil Andersen fandt vej til Aleksandar Lazarevic, som kunne juble over sin tredje scoring siden skiftet fra Hvidovre i sommer.

Et par minutter senere var Mads Rønne tæt på at fordoble føringen, men hans forsøg ramte stolpen. Nicolai Clausen var over returen, men uden at kunne ramme målet.

Til sidst vovede hjemmeholdet sig frem af banen, og det gav gode kontrachancer til ”Hvepsene”. I dommer Allan Rørdahls Borgstrøms tillægstid var det indskiftede Gustav Therkildsen, som enegyldigt sikrede sejren med det, der ligeledes var hans tredje scoring i sort og gult, siden han skiftede fra HIK.

Lazarevic: Det var fortjent

Dagens første målskytte, Aleksander Lazarevic, var naturligvis glad for udviklingen, da Brønshøj Boldklubs udsendte medarbejder Christian Haslund mødte ham efter slutfløjtet:

– Det er altid dejligt at få scoret og vinde. Det betyder utrolig meget for holdet og for mig selv. Det var helt fortjent, at vi vandt – uden tvivl. Skovshoved var ikke farlige på noget tidspunkt i deres spil. Det er altid vigtigt at slutte godt af, så man har et godt udgangspunkt, når man starter op igen. Vi går selvfølgelig efter alle tre point på lørdag, som vi gør i alle kampe, mente Lazarevic.

Den sidste kamp i 2019 spilles lørdag kl.15 på Tingbjerg Ground, når FA2000 fra Frederiksberg kommer på besøg.

Skovshoved – Brønshøj: 0-2 (0-0)

Opstilling – Brønshøj:

Kasper Vilfort – Jonas Magnussen (59. Lars Emil Juel Andersen), Jamil Fearrington, Jeffrey Ofori, Nicolai Clausen – Frederik Emil Andersen, Lucas Petersen, Oskar Tranberg, Aleksandar Lazarevic – Mads Rønne (86. Gustav Therkildsen), Kevin Bechmann Timm (69. Danni König)

Opstilling – Skovshoved:

Frederik Mehder – Frederik Lorenzen (74. Andreas Christiansen), Frederik Helløe Vincent (46. Murtaza Mehdi Raza), Marco Petersen, Silas Trier Madsen, Frederik Frick (60. Frederik Kragh), Ahmed Iljazovski, Jonas Jakobsen, Durim Qamili, Sebastian Elvang, John Frederiksen

Mål:

0-1: Aleksandar Lazarevic (73.)

0-2: Gustav Therkildsen (90.)

Advarsler:

Skovshoved: Marco Petersen (52.) og Frederik Lorenzen (72.)

Brønshøj: Mads Rønne (65.) og Aleksandar Lazarevic (82.)

Tilskuere: 127

Dommer: Allan Rørdahl Borgstrøm



Blot 127 tilskuere havde trodset regnen og blev dermed vidner til den første Brønshøj-sejr ude over Skovshoved i 77 år. Foto: Christian Haslund