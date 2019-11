En guldgrube om Husum

- Der mangler en bog, der også handler om den nyere historie i Husum. Det håber jeg at kunne bidrage med, siger Helge Baun Sørensen. Foto: ef

”Husumbogen” er på trapperne og præsenteres onsdag den 27. november, kl. 15 i Tingbjerg Kulturhus

Af Erik Fisker

Helge Baun Sørensen har gjort det igen. For to år siden udgav han den populære ”Brønshøjbogen” og nu kan han præsentere sin nye bog ”Husumbogen”, der sobert, bredt og underholdende fortæller om Husum i fortid og nutid. Helge Baun Sørensen er cand.mag. i musik og dansk og programmedarbejder ved Danmarks Radio. Samtidig er han næstformand for Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

– Husum er en perle, men mange ved det ikke. Området mangler måske lidt identitet, men der er meget at være stolte af. Her finder man nogle af landets smukkeste almennyttige bebyggelser fx Voldparken, Glumsøparken, Tingbjerg og Humlevænget, siger Helge Baun Sørensen. Han tilføjer, at Husum er områdets ældste by, måske 2000 år gammel, og at biskop Absalon havde en hovedgård i Husum.

Det er en overvældende viden om Husum i før og nu, der præsenteres i bogens 132 sider, der også er særdeles rigt illustreret. Det er spændende læsning for alle, der interesserer sig blot lidt for bydelen eller for udviklingen og livet i et område, der er gået fra bondeland til en mere eller mindre integreret del af en millionby.

En alsidig bog med overraskelser

Indholdet i bogen spænder fra midten af 1600-tallet, over udskiftningen af landsbyens bondegårde til industrialiseringen med store fabrikker i bydelen til præsentation af det nye kulturhus i Tingbjerg. Det hele krydret med fornøjelige og overraskende oplysninger.

Man kan fx læse om Husum Bryggeri, der var det første industri, der etableredes i Husum, hvor der i dag ligger et Fitness Center. Eller om sigøjnerfamilierne, der i mange år om vinteren holdt til med deres vogne to steder i Husum. Eller om den meget store fabrik STORK, der lavede gulvklude og lukkede i 1972. Eller om Husums kendte indbyggere fx musikeren Tommy Seebach, maleren Per Kirkeby og tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen.

Husumbogen

Helge Baun Sørensen i samarbejde med Lokalhistorisk Selskab.

132 sider – Pris: 170 kr.

Bogen kan købes her:

Husum og Brønshøj Bibliotek (i den bemandede åbningstid).

Kulturhuset Pilegården, ma.-fre. kl. 8.30-11.

Lokalhistorisk Arkiv i Pilegården, torsdage kl. 18-20.