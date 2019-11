Fars Legestue i Vanløse/Brønshøj

Foto: Far for livet

Et nyt tilbud til fædre og deres små børn åbner onsdag den 4. december, kl. 12 i Kulturstationen Vanløse

Af Erik Fisker

Når den øremærkede barsel træder i kraft i Danmark, vil man sandsynligvis kunne se flere fædre, der også vælger at tage barsel og dermed være endnu mere sammen med deres børn. Det vil Københavns Kommune gerne imødekomme og være med til at bakke op om. Fars Legestue er et sted, hvor fædre med børn i alderen 0-3 år kan komme og være aktive. Sammen med deres børn kan de møde andre fædre, der som de selv har valgt at gå på barsel, eller blot tage en fridag sammen med deres børn.

I Fars Legestue kan man komme og gå som det passer. Der er åbent hver onsdag fra kl. 12-15. Man bliver mødt af en tovholder, der byder velkommen og er med til at skabe god stemning og sikre at der er kaffe på kanden. Sundhedsplejersken vil også kigge forbi, og her kan man få mulighed for at stille spørgsmål.

Legestuen bliver åbnet i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed der driver projekt Far for Livet, støttet af Nordea-Fonden.