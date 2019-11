Fem gode råd til en afslappende aften derhjemme

SPONSORERET INDHOLD: For mange kan det være svært at slappe af efter en stresset arbejdsdag. Adrenalinen pumper, og man kan måske ikke finde ro efter alle opgaverne, som man har kæmpet sig igennem i løbet af dagen.

Det er dog ikke sundt at køre i et højt gear hele tiden, og derfor får du i denne artikel fem gode råd til, hvordan du bedst slapper af og falder til ro efter en langs arbejdsdag.

Tag et varmt bad

I løbet af dagen har du svedt, du har knoklet, og du er måske blevet beskidt. Dette kan give ømme muskler og i nogle tilfælde hovedpine, og det er derfor en gode ide at tage et længere varmt bad, efter du er færdig på arbejde. Det varme vand vil løsne op for dine spændinger, og du kan slappe mere af. Det varme vand vil også sørge for, at du føler dig ren igen efter en hård dag.

Uden mad og drikke, dur helten ikke

Det er vigtigt, at du får de næringsstoffer i løbet af dagen, som din krop har brug for. Der er dog mange, som kender til, at arbejdet kan være så stressende, at der nogle gange slet ikke er tid til at spise eller at drikke. Det første du skal gøre for at din krop kan slappe af, når du kommer hjem, er altså at sørge for, at din krop er i væskebalance, og at du får mad, som gør noget godt for din krop. Dette inkluderer protein i form af kød eller nogle grøntsager og fibre i form af fuldkorn. Når din krop igen er i balance, vil du kunne mærke, at du slapper mere af.

Slip skærmen

Det er nemt at få hovedpine, når du sidder foran en skærm hele dagen på arbejdet. Derfor er det en god ide at slappe skærmen, når du kommer hjem, da den kan bidrage til, at du ikke får slappet ordentligt af. Læg derfor telefonen fra dig, og brug istedet tid med din familie og dine venner, nu hvor der endelig er tid til det. Du vil også takke dig selv, da din hjerne ikke bliver overbelastet med en masse indtryk, som kan give flere spændinger i kroppen.

Lad arbejdet ligge

For at du kan slappe af optimalt efter en lang arbejdsdag, er det vigtigt, at du ligger arbejdet fra dig. Det kan være fristende at gå i gang med arbejdet hjemmefra, så man er bedre forberedt til dagen efter, men dette kan have en negativ indflydelse på din arbejdsrytme. Hvis du ikke tager pauser fra dit arbejde, kan du hurtigt komme til at føle dig overvældet af mængden af arbejde. Du kan altså komme til at sidde med følelsen af, at du ikke har fri, når du har fri. For at du kan slappe ordentligt af, skal du altså derfor lade dit arbejde blive på arbejdet og give dig selv tid til at dyrke din familie og dine hobbyer.

Søvn, søvn, søvn

Efter at du har taget et varmt bad, fået et varmt måltid, slappet af med din familie og ladet arbejdet ligge ved dit skrivebord på arbejdspladsen, er det endelig tid til at ramme sengen og se dyner. Dette er vigtigt for at du kan føle dig frisk og veludhvilet til næste dag. et voksent menneske skal have ca syv til otte timers søvn hver eneste nat, så selv om det er fristende at se en film til sent ud på natten, er det bedst at komme i seng til tiden. Dette kan for mange lyse logisk, men det vil give dig mere overskud og velvære at vide, at du er klar til dagen der kommer.

Disse råd er meget generelle, og for mange kan de virke logiske og elementære. Det er dog vigtigt at give kroppen en pause, så den kan klare de mange ting, som vi udsætter den for hver eneste dag. Dette vil give dig et godt psykisk velvære, som vil sørge for at du kan præstere optimalt på dit arbejde, og at du er klar til at tage dig af dine forpligtelser overfor din familie og dine venner.