Fokus på folkesundheden i bydelen

Der var solid opbakning og mange deltagere, da Brønshøj-Husum Lokaludvalg inviterede til dannelsen af et sundhedsnetværk i Brønshøj-Husum. Foto: Kaj Bonne.

Lokaludvalget ønsker at forbedre sundheden i Brønshøj-Husum og havde derfor inviteret til stort netværksmøde

Af Erik Fisker

– Brønshøj-Husum har i mange år haltet efter resten af kommunen, når det kommer til sundhedstilstanden. For at se om man kan gøre noget ved dette, inviterede vi aktører fra bydelen til et netværksmøde om sundhed. Vores visionen er at skabe et netværk, der arbejder med at styrke bydelens sundhed, fortæller Stine Skot, der er formand for Lokaludvalgets Social- og Sundhedsudvalg.

– Vi har brug for viden om den lokale indsats og få mere at vide om de konkrete problemstillinger i bydelen, tilføjer hun.

Ved at samle en række aktører i bydelen – private, offentlige, foreninger mv. – håber Lokaludvalget at bidrage til, at der skabes bedre sundhed og flere sundhedsfællesskaber i Brønshøj-Husum.

Fælles vilje til øget indsats

Mødet om et lokalt sundhedsnetværk blev afholdt i starten af november og havde deltagelse af 60-70 engagerede fra bl.a. kommunen, foreninger, politiet og lokale sportsforeninger.

– Det var glædeligt, at så mange deltog i mødet, og det var spændende at høre fra deltagerne om deres indsats og de mange forskellige problemstillinger, og ikke mindst mærke den fælles vilje til at gøre en indsats for sundheden i Brønshøj-Husum, og de mange gode idéer, der blev præsenteret, fortæller Stine Skot.

På mødet var der oplæg fra Afdeling for Strategisk Folkesundhed fra Social- og sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune, der gav et overordnet billede af, hvordan bydelens almene sundhedstilstand er, hvordan de arbejder med forebyggende indsatser som genoptræning mv., og hvilke udfordringer de står overfor.

Læge Amneh Hawwa fortalte om projekter i Tingbjerg, og repræsentanter fra Sundhedscafeen i Kulturhuset Pilegården, der fortalt om, hvordan de har grebet deres arbejde an, hvilken form for lokalt fællesskab de har skabt, og hvilke udfordringer de er stødt på.

Nyt møde i marts

– Vi håber, at vi sammen kan skabe et rum, hvor vi alle sammen med selvfølgelighed henvender os, når vi har nye idéer eller når vi har brug for hjælp. Målet er at skabe flere sundhedsaktiviteter og flere sunde fællesskaber, så vi kan få sundere og gladere naboer, slutter Stine Skot.

Hvis man er interesseret i at høre mere om, hvad der kom ud af mødet, så kan man tilmelde sig netværksmailinglisten, samt info om kommende begivenheder. Lokaludvalget planlægger at lave et tilsvarende arrangement i marts 2020. Man kan skrive sig på listen ved at skrive til Brønshøj-Husum Lokaludvalgs sekretariat på mail: broenshoej-husumlokaludvalg@okf.kk.dk.